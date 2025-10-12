Posté par Ted.
Zenzile réédite les 5+1 - 12/10
Pour célébrer les 30 ans d'existence de Zenzile, le groupe a décidé de ressortir les 2 premiers EP de la série des 5+1, celui avec Jamika datant de 2000, et celui avec Jean Gomis aka Sir Jean datant de 2002. Les commandes s'effectuent à la suite.
[ Commandes ]
