Zenzile réédite les 5+1 - 12/10

Pour célébrer les 30 ans d'existence de Zenzile, le groupe a décidé de ressortir les 2 premiers EP de la série des 5+1, celui avec Jamika datant de 2000, et celui avec Jean Gomis aka Sir Jean datant de 2002. Les commandes s'effectuent à la suite.
