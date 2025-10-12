Modéré le 12/10/2025 à 08:00.
La 7e édition du Festival Rise & Fall aura lieu du 31 octobre au 22 novembre 2025 à Niort, Parthenay et Bressuire. Une sacrée affiche qui accueillera notamment Coilguns, La Jungle, Shaârghot, Black Bomb A, Mss Frnce et Headcharger, et dont la liste complète se trouve à la suite.
Totorro
Krav Boca
Shaârghot
Coilguns
Black Bomb A
Poesie Zero
La Jungle
Komodrag & The Mounodor
Schlaasss
Headcharger
Mss Frnce
King Kong Meuf
Spleen
Pastors of Muppets
Howard
Broken Bomb
Basic Partner
Dona Mezkal
Captain Parade
Dïe Morg
Mansion's Cellar
The Moonshine Stalkers
Artery
Kaederic
Corentin Charbonnier
Macumba Open Air
French Tourist
Split
Erei Cross
Bart And The Brats
Slobodan Experiment
Pamlee
Acid Leaves
Lumber Yard
Taylor Fist
What Keeps You Down
