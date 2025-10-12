Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 12/10/2025 à 08:00.
Placebo : PlaceboPlacebo filmé pour son docu - 12/10

Placebo a posté "Surrounded by spies", enregistré et filmé live à Twickenham Studios pour le compte du film documentaire sur le groupe : This search for meaning. [plus d'infos]

