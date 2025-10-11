Posté par Ted.
The Freaky Buds, c'est pour bientôt - 11/10
The Freaky Buds, groupe de blues fondé par Max Genouel (chant - guitare) et Hugo Deviers (batterie) des Lowland Brothers, va sortir un nouvel album le 17 octobre. Un extrait live ("Struggling and shuffling") de Western smoke, se trouve à la suite. [plus d'infos]
