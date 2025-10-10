Infos précédentes :

Posté par Jérôme_tFb.
Modéré le 10/10/2025 à 11:25.
Christophe GodinChristophe montre de nouveau sa mine - 10/10

Christophe Godin sort aujourd'hui le second volet de "Dancing in a Minefield", son projet solo, dispo sur Bandcamp.
[fr] Dancing in a minefield vol 2: Bandcamp

