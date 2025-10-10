Posté par Ted.
Un nouveau single pour Chat Pile X Hayden Pedigo - 10/10
Un nouvel extrait de l'association entre le groupe de noise rock Chat Pile et le guitariste texan Hayden Pedigo est à découvrir à la suite. "Demon time" figure sur In the Earth again qui sortira le 31 octobre 2025 via le label Computer Students. [plus d'infos]
