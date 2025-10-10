Posté par Ted.
Sanam de retour - 10/10
Le sextet libanais Sanam est de retour depuis le 19 septembre avec Sametou sawtan ("J'ai entendu une voix"), un deuxième album entre rock psyché, free jazz, électronique bruitiste et traditions arabes. Produit par Radwan Ghazi Moumneh (Jerusalem In My Heart), ce disque est à découvrir à la suite. [plus d'infos]
