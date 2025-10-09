Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 09/10/2025 à 08:00.
Fishbone : Still stuck in your throatFishbone fait la fête chez KEXP - 09/10

Fishbone a enregistré une vidéo live dans les studios KEXP pour son titre "Party at ground zero". [plus d'infos]

