Natacha Tertone de retour - 09/10
Natacha Tertone sortira un nouvel album au printemps 2026, le premier titre qui signe son retour à la composition est "Je tiens bon" que tu peux découvrir en clip et bientôt en live (à Tergnier le 14 octobre, à Crespin le 7 novembre, à Lille le 21 ou à Nordpeene le 13 décembre). [plus d'infos]
