Lou Koller, chanteur de Sick Of It All , a annoncé reprendre un traitement alors que son cancer de l'oesophage récidive. Courage à lui.

