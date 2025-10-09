Infos précédentes :
Lou Koller n'a pas de bonne nouvelle - 09/10
Lou Koller, chanteur de Sick Of It All, a annoncé reprendre un traitement alors que son cancer de l'oesophage récidive. Courage à lui.
