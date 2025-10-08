Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 08/10/2025 à 08:00.
Forever Pavot - La pantoufleForever Pavot & Melchior - 08/10

Forever Pavot va sortir un nouvel album le 28 novembre 2025 où il présentera sa nouvelle mascotte automatisée nommé Melchior. Tout un programme réuni sous le nom Melchior (Volume 1). Un extrait se trouve à la suite avec Lispector en featuring. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page