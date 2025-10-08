Infos précédentes :
Modéré le 08/10/2025 à 08:00.
Forever Pavot & Melchior - 08/10
Forever Pavot va sortir un nouvel album le 28 novembre 2025 où il présentera sa nouvelle mascotte automatisée nommé Melchior. Tout un programme réuni sous le nom Melchior (Volume 1). Un extrait se trouve à la suite avec Lispector en featuring. [plus d'infos]
