Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 08/10/2025 à 08:00.
Modéré le 08/10/2025 à 08:00.
Sleaford Mods lâche un single - 08/10
Sleaford Mods a posté le clip de "Megaton", leur nouveau single qui paraîtra le 7 novembre sur un 45t, et dont les bénéfices seront reversés à War Child.
Sleaford Mods a posté le clip de "Megaton", leur nouveau single qui paraîtra le 7 novembre sur un 45t, et dont les bénéfices seront reversés à War Child.
[ War Child: Site officiel ] [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires