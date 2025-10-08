-> 1 vinyle de couleur remastérisé de la version originale de Theatre Of Pain



LP : Theatre of Pain

01. City Boy Blues

02. Smokin' In The Boys Room

03. Louder Than Hell

04. Keep Your Eye On The Money

05. Home Sweet Home

06. Tonight (We Need A Lover)

07. Use It Or Lose It

08. Save Our Souls

09. Raise Your Hands To Rock

10. Fight For Your Rights



-> 1 double vinyle de couleur avec un enregistrement live réalasé pour le réseau Westwood One radio broadcast.



2 LPs : Live in Long Beach

01. Looks That Kill

02. Use It Or Lose It

03. Shout At The Devil

04. Fight For Your Rights

05. Ten Seconds To Love

06. Piece Of Your Action

07. Home Sweet Home

08. Red Hot

09. Keep Your Eye On The Money

10. Louder Than Hell

11. Too Young To Fall In Love

12. Knock 'Em Dead, Kid

13. Live Wire

14. Smokin' In The Boys Room

15. City Boy Blues

16. Helter Skelter

17. Jailhouse Rock



-> 1 vinyle de couleur avec des démos rares



1 LP : Rare Demos

01. Home Sweet Home (Demo)

02. Smokin' In The Boys Room (Demo - Alternate Guitar Rough Mix)

03. City Boy Blues (Demo)

04. Home Sweet Home (Demo - Instrumental Rough Mix)

05. Key Your Eye On The Money (Demo)

06. Tommy's Drum Piece From Cherokee Studios

07. Hotter Than Hell (Demo For Louder Than Hell)



-> un livre de 76 pages contenant de nombreuses photos inédites prises pendant la tournée Theatre Of Pain.