Modéré le 08/10/2025 à 08:00.
Motley Crue fête le 14 novembre les 40 ans de son Theater of pain avec un coffret luxueux. Les détails à la suite. [plus d'infos]
-> 1 vinyle de couleur remastérisé de la version originale de Theatre Of Pain
LP : Theatre of Pain
01. City Boy Blues
02. Smokin' In The Boys Room
03. Louder Than Hell
04. Keep Your Eye On The Money
05. Home Sweet Home
06. Tonight (We Need A Lover)
07. Use It Or Lose It
08. Save Our Souls
09. Raise Your Hands To Rock
10. Fight For Your Rights
-> 1 double vinyle de couleur avec un enregistrement live réalasé pour le réseau Westwood One radio broadcast.
2 LPs : Live in Long Beach
01. Looks That Kill
02. Use It Or Lose It
03. Shout At The Devil
04. Fight For Your Rights
05. Ten Seconds To Love
06. Piece Of Your Action
07. Home Sweet Home
08. Red Hot
09. Keep Your Eye On The Money
10. Louder Than Hell
11. Too Young To Fall In Love
12. Knock 'Em Dead, Kid
13. Live Wire
14. Smokin' In The Boys Room
15. City Boy Blues
16. Helter Skelter
17. Jailhouse Rock
-> 1 vinyle de couleur avec des démos rares
1 LP : Rare Demos
01. Home Sweet Home (Demo)
02. Smokin' In The Boys Room (Demo - Alternate Guitar Rough Mix)
03. City Boy Blues (Demo)
04. Home Sweet Home (Demo - Instrumental Rough Mix)
05. Key Your Eye On The Money (Demo)
06. Tommy's Drum Piece From Cherokee Studios
07. Hotter Than Hell (Demo For Louder Than Hell)
-> un livre de 76 pages contenant de nombreuses photos inédites prises pendant la tournée Theatre Of Pain.
