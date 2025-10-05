Coilguns a dévoilé un 2-titres inédit intitulé Lost love. Il regroupe "Nightshifter" et "Homeworking patriarch" qui sont issus des mêmes sessions d'enregistrement que leur quatrième album, Odd Love (sorti le 22 novembre 2024). Le clip de "Homeworking patriarch" est à la suite. [plus d'infos]