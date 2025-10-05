Après une arrivée fracassante sur la scène rock avec son premier album Definitely maybe en 1994, les frangins Gallagher d'Oasis revenaient l'année suivante avec son album non moins culte (What's the Story) Morning Glory?. Il vient de fêter ses 30 ans et à cette occasion les mancuniens en ont ressorti une version Deluxe agrémentée de bonus acoustiques notamment. En voici les titres "Wonderwall" et "Morning glory". [plus d'infos]