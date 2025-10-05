Posté par M!ke.
Modéré le 05/10/2025 à 08:00.
Modéré le 05/10/2025 à 08:00.
Les Foo jouent où ??? - 05/10
Ce vendredi, les Foo Fighters ont lâché par surprise un EP live agrémenté de 6 titres captés cette année. Ce Are playing where??? Vol. I s'écoute en intégralité sur BandCamp. Par ailleurs, Arte diffuse actuellement un documentaire sur le groupe et son histoire.
Ce vendredi, les Foo Fighters ont lâché par surprise un EP live agrémenté de 6 titres captés cette année. Ce Are playing where??? Vol. I s'écoute en intégralité sur BandCamp. Par ailleurs, Arte diffuse actuellement un documentaire sur le groupe et son histoire.
[ Documentaire: Arte ] [plus d'infos]
Foo Fighters
EP : Are playing where??? Vol. I
Date de sortie : 03/10/2025
EP : Are playing where??? Vol. I
Date de sortie : 03/10/2025
Alone + Easy target
Exhausted
Wattershed
Weenie Beenie
White Limo
Winnebago
Exhausted
Wattershed
Weenie Beenie
White Limo
Winnebago
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires