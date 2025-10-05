Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 05/10/2025 à 08:00.
Foo Fighters - Foo fightersLes Foo jouent où ??? - 05/10

Ce vendredi, les Foo Fighters ont lâché par surprise un EP live agrémenté de 6 titres captés cette année. Ce Are playing where??? Vol. I s'écoute en intégralité sur BandCamp. Par ailleurs, Arte diffuse actuellement un documentaire sur le groupe et son histoire.
[fr] Documentaire: Arte  External ] [plus d'infos]

Foo Fighters-Are playing where??? Vol. I
Foo Fighters
EP : Are playing where??? Vol. I
Date de sortie : 03/10/2025
Alone + Easy target
Exhausted
Wattershed
Weenie Beenie
White Limo
Winnebago

