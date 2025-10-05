Pennywise a repris à sa sauce punk le culte "Ace of spades"de Motörhead. Cette reprise sera présente au tracklisting de Killed by deaf: a punk rock tribute to Motörhead, attendu pour le 31 octobre, album sur lequel de grands noms de la scène punk internationale se sont associés pour rendre hommage à la bande à Lemmy (Rancid, Lagwagon, The Bronx, The Casualties, etc.). [plus d'infos]