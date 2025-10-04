Paul "Bonehead" Arthurs, membre fondateur d'Oasis, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir été diagnostiqué d'un cancer de la prostate plus tôt dans l'année, le contraignant à devoir se retirer temporairement de la tournée mondiale de reformation du groupe pour son traitement. Il devrait être de retour avec les frères Gallagher pour la partie de la tournée en Amérique du Sud en novembre.