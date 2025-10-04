Clonocracy, le nouvel album de Vantre sort vendredi 10 octobre. Un nouvel extrait, "Conan the dog", est dispo en clip. Sache que tu peux voir le groupe en live le 12 octobre (Petit Bain, Paris, avec Mother's Cake) et le 5 novembre (after show de King Gizzard & The Lizard Wizard, La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt). [plus d'infos]