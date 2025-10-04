Disturbed doit jouer le 12 octobre à Paris au Zénith. Le député LFI Thomas Portes veut interdire le concert car le chanteur est un partisan de la politique de Benjamin Netanyahou... Il a indiqué au préfet de police de Paris qu'il s'agissait d'une menace directe à l'ordre public, car le chanteur avait en juin 2024, sur une base israélienne, signé sur une bombe prête à être larguée sur Gaza.