Posté par Ted.
Modéré le 04/10/2025 à 18:09.
Modéré le 04/10/2025 à 18:09.
WTF : Disturbed annulé ? - 04/10
Disturbed doit jouer le 12 octobre à Paris au Zénith. Le député LFI Thomas Portes veut interdire le concert car le chanteur est un partisan de la politique de Benjamin Netanyahou... Il a indiqué au préfet de police de Paris qu'il s'agissait d'une menace directe à l'ordre public, car le chanteur avait en juin 2024, sur une base israélienne, signé sur une bombe prête à être larguée sur Gaza.
