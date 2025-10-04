Infos précédentes :
- Lamb Of God fait un sepsis
- Sauvez Firstborne
- Ministry célèbre Jesus au Wacken
- 2026 : 35 ans de WOA
- LOG et les enfants de la tombe
- Judas Priest rend hommage à Black Sabbath
- Alien Weaponry clippe Randy
- MetalXS spécial Landmvrks et Mark Morton
- Mark sans souffrance
- Tu prendras bien un peu de Firstborne au réveil ?
Lamb Of God fait un sepsis - 04/10
Les maîtres du pure american metal, Lamb Of God, ont marqué leur retour musical cette semaine en lâchant un nouveau titre : "Sepsis". [plus d'infos]
