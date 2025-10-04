Infos précédentes :

Lamb Of GodLamb Of God fait un sepsis - 04/10

Les maîtres du pure american metal, Lamb Of God, ont marqué leur retour musical cette semaine en lâchant un nouveau titre : "Sepsis". [plus d'infos]

