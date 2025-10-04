Modéré le 04/10/2025 à 08:00.
Ca te dit une croisière dans les Bahamas fin janvier ? Embarque avec 70000Tons of Metal et 60 groupes dont Amorphis, Soilwork, Dark Tranquillity, Eluveitie, Soen, Harakiri For The Sky... [plus d'infos]
AMORPHIS
BEAST IN BLACK
DARK TRANQUILLITY
DØDHEIMSGARD
DUST BOLT
ELUVEITIE
EREB ALTOR
FIREWIND
GAMA BOMB
GROZA
HAGGARD
HARAKIRI FOR THE SKY
HEATHEN
HIRAES
HIRAX
HOUR OF PENANCE
ILLDISPOSED
IN MOURNING
INSOMNIUM
KAMELOT
ORDEN OGAN
PERSEFONE
RHAPSODY OF FIRE
SATAN
SATURNUS
SEVEN SPIRES
SKELETAL REMAINS
SKYCLAD
SOEN
SOILWORK
SUIDAKRA
TÝR
VADER
VIO-LENCE
WIND ROSE
XANDRIA
+ 24 autres
