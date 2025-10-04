Infos précédentes :
- Pain Magazine est magic
- Pain Magazine chante le cheval
- Vantre se prépare pour son nouvel album
- Un 3e single pour Pain Magazine
- Un nouveau single pour Pain Magazine
- Le Skull Valley Festival s'affiche
- Birds in Row (de nouveau) en collab'
- Un single de Vantre le mois prochain
- Une compile contre l'extrême droite
- RIIP Fest : c'est demain !
Pain Magazine est magic - 04/10
L'album de Pain Magazine est désormais dispo, le supergroupe a mis en ligne un nouveau clip : "Magic". [plus d'infos]
