Infos précédentes :

Pain Magazine est magic - 04/10

L'album de Pain Magazine est désormais dispo, le supergroupe a mis en ligne un nouveau clip : "Magic". [plus d'infos]

