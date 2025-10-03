Modéré le 03/10/2025 à 08:00.
Pour revoir le concert de Rise Of The NorthStar au Hellfest, ça se passe à la suite. Le groupe part en tournée en novembre et décembre. [plus d'infos]
04.11.25 - Lille @ Splendid SELLING FAST
05.11.25 - Dijon @ La Vapeur
06.11.25 - Strasbourg @ Point d'Eau
07.11.25 - Lyon @ Transbordeur
08.11.25 - Montpellier @ Rockstore SELLING FAST
09.11.25 - Toulouse @ Bikini
11.11.25 - Madrid @ MON Live
12.11.25 - Bilbao @ Santana27
13.11.25 - Biarritz @ Atabal SOLD OUT
14.11.25 - Bordeaux @ Rocher de Palmer
15.11.25 - Caen @ Le Cargö SELLING FAST
16.11.25 - Nantes @ Stereolux SELLING FAST
22.11.25 - Paris @ L'Olympia LOW TICKETS
30.11.25 - Brussels @ La Madeleine
01.12.25 - Hamburg @ Knust LOW TICKETS
02.12.25 - Berlin @ SO 36
03.12.25 - Prague @ Palac Akropolis
05.12.25 - Milan @ Legend Club
06.12.25 - Geneva @ PTR/L'Usine
07.12.25 - München @ Backstage Halle LOW TICKETS
08.12.25 - Leipzig @ Täubchenthal
09.12.25 - Köln @ Club Volta LOW TICKETS
10.12.25 - Luxembourg @ Den Atelier
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.