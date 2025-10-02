Posté par Oli.
Modéré le 02/10/2025 à 21:03.
Modéré le 02/10/2025 à 21:03.
Un bisou des Grandma's Ashes - 02/10
3ème titre dévoilé par Grandma's Ashes de son Bruxism qui sort le 24, "Saints kiss" a le droit à son clip ! [plus d'infos]
Grandma's Ashes [ Grandma's Ashes: Facebook (25 hits) ]
04 octobre 2025: pont-audemer (76) l'echo
08 octobre 2025: tourcoing (59) le grand mix w/ Pogo car Crash Control
09 octobre 2025: paris (75) le bataclan - cérémonie des foudres
10 octobre 2025: rennes (35) ubu w/ Pogo car Crash Control
17 octobre 2025: seoul (kr) zandari festa
23 octobre 2025: saint brieuc (22) bonjour minuit
24 octobre 2025: rouen (76) fury défendu
25 octobre 2025: tours (37) le bateau ivre w/ lofofora
20 novembre 2025: nimes (30) paloma w/ Pogo car Crash Control
21 novembre 2025: marseille (13) le molotov
28 novembre 2025: aurillac (15) le sismographe
18 décembre 2025: bordeaux (33) i boat
19 décembre 2025: limoges (87) festival de noël
20 décembre 2025: lorient (56) pit dog
19 février 2026: nantes (44) le ferrailleur
20 février 2026: brest (29) le vauban w/ komodor
06 mars 2026: scey sur saone (70) echo system
12 mars 2026: nancy (54) l'autre canal
13 mars 2026: vitry-le-francois (51) l'orange bleue
14 mars 2026: dijon (21) la vapeur
17 mars 2026: lille (59) le black lab
26 mars 2026: strasbourg (67) la maison bleue
28 mars 2026: paris (75) l'elysee montmartre w/ sun
08 octobre 2025: tourcoing (59) le grand mix w/ Pogo car Crash Control
09 octobre 2025: paris (75) le bataclan - cérémonie des foudres
10 octobre 2025: rennes (35) ubu w/ Pogo car Crash Control
17 octobre 2025: seoul (kr) zandari festa
23 octobre 2025: saint brieuc (22) bonjour minuit
24 octobre 2025: rouen (76) fury défendu
25 octobre 2025: tours (37) le bateau ivre w/ lofofora
20 novembre 2025: nimes (30) paloma w/ Pogo car Crash Control
21 novembre 2025: marseille (13) le molotov
28 novembre 2025: aurillac (15) le sismographe
18 décembre 2025: bordeaux (33) i boat
19 décembre 2025: limoges (87) festival de noël
20 décembre 2025: lorient (56) pit dog
19 février 2026: nantes (44) le ferrailleur
20 février 2026: brest (29) le vauban w/ komodor
06 mars 2026: scey sur saone (70) echo system
12 mars 2026: nancy (54) l'autre canal
13 mars 2026: vitry-le-francois (51) l'orange bleue
14 mars 2026: dijon (21) la vapeur
17 mars 2026: lille (59) le black lab
26 mars 2026: strasbourg (67) la maison bleue
28 mars 2026: paris (75) l'elysee montmartre w/ sun
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires