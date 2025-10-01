Infos précédentes :

Le rocker britannique Miles Kane (The Little Flames, The Rascals, The Last Shadow Puppets) a signé avec le label Easy Eye Sound pour la sortie de son nouvel album, Sunlight in the shadows, qui est produit par Dan Auerbach des Black Keys. Il est attendu pour le 17 octobre 2025, en voici un nouvel extrait avec "I pray". [plus d'infos]

