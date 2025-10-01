Le rocker britannique Miles Kane (The Little Flames, The Rascals, The Last Shadow Puppets) a signé avec le label Easy Eye Sound pour la sortie de son nouvel album, Sunlight in the shadows, qui est produit par Dan Auerbach des Black Keys . Il est attendu pour le 17 octobre 2025, en voici un nouvel extrait avec "I pray". [plus d'infos]