Loons en deuil de l'alternative rock - 30/09
Loons (Montpellier) remet l'alternative rock au goût du jour et dévoile le le clip "Among the mourners", extrait de son premier album Life is à paraître chez Head Records, Howlin' Banana Records et Les Disques du Paradis le 28 novembre prochain. [plus d'infos]
