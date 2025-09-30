Infos précédentes :

Loons - Cold flamesLoons en deuil de l'alternative rock - 30/09

Loons (Montpellier) remet l'alternative rock au goût du jour et dévoile le le clip "Among the mourners", extrait de son premier album Life is à paraître chez Head Records, Howlin' Banana Records et Les Disques du Paradis le 28 novembre prochain. [plus d'infos]

