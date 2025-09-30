Posté par guillaume circus.
Modéré le 30/09/2025 à 08:00.
Modéré le 30/09/2025 à 08:00.
C'est l'heure de la célébration pour Fragile - 30/09
"Celebrate", deuxième clip extrait de l'album Big big smile de Fragile (emo post-hardcore, Angers), qui sort le 7 novembre chez Le Cèpe Records se visionne ci-dessous. Petit rappel, bouger et vibrer est bon pour la santé. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires