Fragile ...About Going HomeC'est l'heure de la célébration pour Fragile - 30/09

"Celebrate", deuxième clip extrait de l'album Big big smile de Fragile (emo post-hardcore, Angers), qui sort le 7 novembre chez Le Cèpe Records se visionne ci-dessous. Petit rappel, bouger et vibrer est bon pour la santé. [plus d'infos]

