Posté par Ted.
Modéré le 28/09/2025 à 22:02.
Trouble In Mind Records : 2009-2025 - 28/09
Le label de Chicago Trouble In Mind Records, qui a notamment sorti des albums de FACS, En Attendant Ana, Omni et Dummy, a annoncé avoir arrêté ses activités le 1er juin dernier.
[ Trouble In Mind Records: Bandcamp ]
