Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 28/09/2025 à 22:02.
FACS - Still Life In DecayTrouble In Mind Records : 2009-2025 - 28/09

Le label de Chicago Trouble In Mind Records, qui a notamment sorti des albums de FACS, En Attendant Ana, Omni et Dummy, a annoncé avoir arrêté ses activités le 1er juin dernier.
[fr] Trouble In Mind Records: Bandcamp  External ]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page