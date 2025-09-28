Infos précédentes :

Posté par Rémiii.
Modéré le 28/09/2025 à 18:48.
Nirvana : With the lights outArte : Montage for Kurt - 28/09

En complément du Live at the Paramount, Arte diffuse déjà (avant sa projection télévisée le 17 octobre) le reportage diffusé aux États-Unis par HBO en 2015 au sujet du chanteur-guitariste de Nirvana. Kurt Cobain: Montage of Heck se regarde donc ci-dessous.
[us] Kurt Cobain: Montage of Heck  External ]

