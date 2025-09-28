Posté par Rémiii.
Arte : Montage for Kurt - 28/09
En complément du Live at the Paramount, Arte diffuse déjà (avant sa projection télévisée le 17 octobre) le reportage diffusé aux États-Unis par HBO en 2015 au sujet du chanteur-guitariste de Nirvana. Kurt Cobain: Montage of Heck se regarde donc ci-dessous.
[ Kurt Cobain: Montage of Heck ]
