En même temps qu'on bossait sur le spécial festival de cet été, on a travaillé sur le mag "normal" et sans trop de discussion, The Young Gods se sont imposés en une. Excellent album, interview fleuve, groupe culte, que demandez de plus ? Des photos live et une review de concert ? Ok, mais ce sera pour le prochain numéro... D'ici là, tu auras pu lire d'autres interviews très intéressantes comme celles de Bilbao Kung-Fu, Troy Von Balthazar, Fil, Earth Moon Transit, First Draft, Edgar Déception, Joe La Truite et celle de Thomas de Minimal Chords. Côté live-report, ce numéro-ci te permet de prendre la température des derniers concerts d'Hatebreed, The Melvins et Cave In !
[ Mag #67: (22 Mo, pdf) (1 hit) ]
