Fragment quatrième (Metacosmos), le nouvel album du projet de black metal industriel Thy Apokalypse, est dès à présent disponible en CD digipack et digital sur Bandcamp ainsi que sur les plateformes de streaming. Il s'agit d'un album-concept en 5 actes s'inspirant du film d'anticipation "Her" (de Spike Jonze), une histoire d'intelligences artificielles (IA) qui se libèrent et quittent le monde connu pour le Metacosmos.

