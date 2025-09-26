Posté par Oli.
Modéré le 26/09/2025 à 18:08.
Modéré le 26/09/2025 à 18:08.
Nihil se remet sur orbite ! - 26/09
Les cultissimes Nihil ont, en toute discrétion, réenregistré quelques uns de leurs meilleurs morceaux pour qu'lis profitent d'une nouvelle vie (25 ans après !) avec une production "actuelle", cette compilation s'intitule Aphelion et est dispo sur Bandcamp !
Les cultissimes Nihil ont, en toute discrétion, réenregistré quelques uns de leurs meilleurs morceaux pour qu'lis profitent d'une nouvelle vie (25 ans après !) avec une production "actuelle", cette compilation s'intitule Aphelion et est dispo sur Bandcamp !
[ Nihil: bandcamp (10 hits) ]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Re: Nihil se remet sur orbite !
Terrier : Là-bas.
--
"Mais, je ne suis pas un numéro... j'en suis plusieurs !"