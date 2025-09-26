Infos précédentes :

Nihil : 1:00 AMNihil se remet sur orbite ! - 26/09

Les cultissimes Nihil ont, en toute discrétion, réenregistré quelques uns de leurs meilleurs morceaux pour qu'lis profitent d'une nouvelle vie (25 ans après !) avec une production "actuelle", cette compilation s'intitule Aphelion et est dispo sur Bandcamp !
Le 27/09/25 à 18:56, par Remiii

Re: Nihil se remet sur orbite !

Remiii
Remiii - 3252 msg
Terrier : Là-bas.
C'est une bien belle idée qui mériterait de prendre vie sur disque...
--
"Mais, je ne suis pas un numéro... j'en suis plusieurs !"

