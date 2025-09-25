Posté par Carousel Feeling.
Beezewax fête ces 30 ans - 25/09
Les labels Boss Tuneage Retro Series et Sell Out Music rééditent pour la première fois en vinyle le tout premier album de Beezewax, A dozen summits (1997). Remastérisé pour l'occasion, il sortira en édition limitée sur vinyle couleur à effet aléatoire. Les précommandes sont vivement conseillées vu la rareté du pressage.
