Posté par M!ke.
Modéré le 24/09/2025 à 08:00.
The Halo Effect veut devenir quelqu'un - 24/09
The Halo Effect sort un EP de reprises le 21 novembre chez Nuclear Blast. Au programme de ce We are shadows, cette réinterprétation de "I wanna be somebody" de W.A.S.P. [plus d'infos]
