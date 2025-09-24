Infos précédentes :

The Halo Effect-March of the unheardThe Halo Effect veut devenir quelqu'un - 24/09

The Halo Effect sort un EP de reprises le 21 novembre chez Nuclear Blast. Au programme de ce We are shadows, cette réinterprétation de "I wanna be somebody" de W.A.S.P. [plus d'infos]

