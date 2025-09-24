Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 24/09/2025 à 08:00.
John Butler-PrismJohn Butler met des textes sur son solo - 24/09

John Butler a mis en ligne une lyric-vidéo pour son titre "Going solo". Prism sur lequel est présent ce morceau est sorti en début de ce mois de septembre. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
John Butler-Prism
John Butler
LP : Prism
Label : Because Music
Date de sortie : 05/09/2025
Going solo
King of California
Gets no better
So sorry
The way back
Doing just fine
Hand in mine
Trippin on you
Outa my head
Let yourself go
Leave the rest to earth
Wings to fly

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page