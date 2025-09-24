Posté par M!ke.
Modéré le 24/09/2025 à 08:00.
Modéré le 24/09/2025 à 08:00.
John Butler met des textes sur son solo - 24/09
John Butler a mis en ligne une lyric-vidéo pour son titre "Going solo". Prism sur lequel est présent ce morceau est sorti en début de ce mois de septembre. [plus d'infos]
John Butler
LP : Prism
Label : Because Music
Date de sortie : 05/09/2025
LP : Prism
Label : Because Music
- Because Music: Site Officiel (369 hits)
Date de sortie : 05/09/2025
Going solo
King of California
Gets no better
So sorry
The way back
Doing just fine
Hand in mine
Trippin on you
Outa my head
Let yourself go
Leave the rest to earth
Wings to fly
