Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 24/09/2025 à 08:00.
Slayer - World painted bloodSlayer @ Hammersmith Apollo 2008 - 24/09

Le set de Slayer au de Londres enregistré le 30 octobre 2008 se mate sur le web à cette adresse. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page