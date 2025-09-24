Infos précédentes :
- Paradise Lost au dessus du monde
- Paradise Lost avec un serpent sur la croix
- Paradise Lost muet comme une tombe
- Paradise Lost en France en octobre
- Liv Kristine, à 3h du mat'
- Les larmes de Crow Mayhem
- Paradise Lost allume le feu
- Plane'R Fest, c'est dans un mois
- Plane'R Fest 2023
- Opeth annonce son nouveau batteur
Paradise Lost au dessus du monde - 24/09
Paradise Lost a sorti son nouvel album Ascension vendredi dernier chez Nuclear Blast. Le groupe a publié une lyric-vidéo pour "Lay a wreath upon the world". [plus d'infos]
