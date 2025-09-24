Infos précédentes :

Paradise Lost-AscensionParadise Lost au dessus du monde - 24/09

Paradise Lost a sorti son nouvel album Ascension vendredi dernier chez Nuclear Blast. Le groupe a publié une lyric-vidéo pour "Lay a wreath upon the world". [plus d'infos]

