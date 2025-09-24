Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Paradise Lost a sorti son nouvel album Ascension vendredi dernier chez Nuclear Blast . Le groupe a publié une lyric-vidéo pour "Lay a wreath upon the world". [ plus d'infos ]

