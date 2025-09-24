Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 24/09/2025 à 08:00.
Soen-RelianceSoen primaire - 24/09

"Primal" est un nouveau titre de Soen. Les suédois reviennent en tout début d'année prochaine avec un nouvel album, Reliance, dont la sortie est programmée pour le 16 janvier. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Soen-Reliance
Soen
LP : Reliance
Label : Silver Lining Music
Date de sortie : 16/01/2026
Primal
Mercenary
Discordia
Axis
Huntress
Unbound
Indifferent
Drifter
Draconian
Vellichor

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page