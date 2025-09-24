Posté par M!ke.
Soen primaire - 24/09
"Primal" est un nouveau titre de Soen. Les suédois reviennent en tout début d'année prochaine avec un nouvel album, Reliance, dont la sortie est programmée pour le 16 janvier. [plus d'infos]
Soen
LP : Reliance
Label : Silver Lining Music
Date de sortie : 16/01/2026
LP : Reliance
Label : Silver Lining Music
Date de sortie : 16/01/2026
Primal
Mercenary
Discordia
Axis
Huntress
Unbound
Indifferent
Drifter
Draconian
Vellichor
