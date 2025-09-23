Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 23/09/2025 à 08:00.
david gilmour DVD remember that nightGilmour entre deux points - 23/09

L'extrait live "Between two points" de David Gilmour capté au Circus Maximus de Rome est à mater par là. Sa fille Romany Gilmour est invitée sur le morceau. [plus d'infos]

