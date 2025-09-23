Posté par M!ke.
Coroner par symétrie - 23/09
"Symmetry", second single du prochain album de Coroner signant leur retour, se découvre à la suite. Dissonance theory est attendu pour le 17 octobre chez Century Media. [plus d'infos]
Coroner
LP : Dissonance theory
Label : Century Media
Date de sortie : 17/10/2025
Century Media
Oxymoron
Consequence
Sacrificial lamb
Crisium bound
Symmetry
The law
Transparent eye
Trinity
Renewal
Prolonging
