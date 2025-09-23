Dream Theater se présentait à l'Adidas Arena de Paris pour célébrer ses 40 ans d'existence dans le cadre de sa dernière tournée en Europe. Le groupe en sortira un album live avec DVD et Blu-Ray le 28 novembre, Quarantième: Live à Paris, via Out Music. L'extrait "Overture 1928/Strange déjà vu" a été publié sur YouTube. [plus d'infos]