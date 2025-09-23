Le festival Les Femmes S'en Mêlent a livré de nouveaux artistes à la programmation de sa nouvelle édition qui se déroulera du 13 novembre au 6 décembre 2025 à Paris et en île-de-France : Aunty Rayzor, Babehoven, Blanco Teta, Cappriciosa Baby, Koji, Lionstorm, Lulu Van Trapp, Melissende, Pain Magazine, Sorhani, Yanka et Vickie Cherie. Le festival avait annoncé il y a quelques mois des groupes/artistes interessants tels que Automatic, Derya Yildirim & Grup Simsek, Frankie Cosmos, Madam, Nadah El Shazly ou encore Panic Shack.