Michel Cloup - Backflip au-dessus du chaosMichel Cloup a la honte - 22/09

Michel Cloup (Diabologum, Binary Audio Misfits et Panti Will) fait l'actu actuellement avec la préparation de la sortie de Catharsis en pièces détachées avec le Michel Cloup Trio pour le 14 novembre. Le titre "La honte" se trouve à la suite. [plus d'infos]

