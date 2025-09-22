Blutgott sortira son nouvel album studio, Legions of metal, le 10 octobre 2025. Il sera accompagné de 2 CDs complémentaires, une version "Blood God" avec un style heavy metal/hard rock et une autre "Debauchery" avec un style death metal. Tim "Ripper" Owens (ex-Judas Priest) et Michelle Darkness (End of Green) sont invités sur le disque principal. En voici un nouvel extrait avec "Beasts of war (Debauchery version)". [plus d'infos]