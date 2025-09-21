Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 21/09/2025 à 08:00.
YungbludAerosmith & Yungblud encore une fois - 21/09

Aerosmith et Yungblud ont collaboré ensemble sur un EP qui verra le jour le 21 novembre. Extrait de ce One more time, en voici "My only angel". [plus d'infos]

