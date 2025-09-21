Le groupe de blues-rock Charb-On s'est déplacé à Austin (Texas) au cours de l'été 2024, afin d'enregistrer son premier EP au studio Electric Deluxe Recorders, qui est la base d'Adrian Quesada, le guitariste-producteur des Black Pumas. Il s'intitule The Austin sessions est sortira le 7 novembre 2025. Le premier extrait, "Thru with you" est disponible à la suite. [plus d'infos]