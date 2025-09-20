Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 20/09/2025 à 08:35.
Tambours du Bronx - Corros

Deux ans après Evilution, Les Tambours du Bronx poursuivent leur aventure metal avec The wild pack. Ce dernier sera dispo le 25 septembre. Un 1er extrait, "We need godz", s'écoute à la suite. [plus d'infos]

