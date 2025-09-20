Infos précédentes :
- Les Tambours du Bronx en pack
- Du lourd à Reims le 6 décembre
- Bocksons Festi'Val 2025 : L'affiche !
- Du beau monde à l'Olympia en octobre
- Les premiers noms du Bocksons 2025
- Dernier cap pour Indociles
- Mennecy Metal Festival 2024
- Sylak Open Air 2024
- Les Tambours de Shaârghot
- Les Tambours du Bronx sont-ils (assez) morts ?
Posté par Ted.
Modéré le 20/09/2025 à 08:35.
Modéré le 20/09/2025 à 08:35.
Les Tambours du Bronx en pack - 20/09
Deux ans après Evilution, Les Tambours du Bronx poursuivent leur aventure metal avec The wild pack. Ce dernier sera dispo le 25 septembre. Un 1er extrait, "We need godz", s'écoute à la suite. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires