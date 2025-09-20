Posté par Ted.
Leroy Se Meurt s'annonce - 20/09
Le duo electro-punk Leroy Se Meurt est de retour avec un deuxième album, Hier pour toujours, à paraitre le 31 octobre sur le label berlinois Mannequin Records. Un live du titre "Du plafond à la Terre", filmé à la Biscuiterie à Clermont Ferrand, se trouve à la suite. [plus d'infos]
Prochaines dates
20 septembre @ Le Confort Moderne, POITIERS
31 octobre @ Le Circus, CAP BRETON
4 novembre @ Point Éphémère, PARIS - release party -
