Avec plus d'une dizaine d'albums au compteur, le groupe allemand The Notwist est de retour. Après Vertigo days en 2021, le groupe vient de terminer l'enregistrement de son nouvel album, qui sortira chez Morr Music au printemps 2026. Il sera en tournée à travers l'Europe en avril et mai 2026 et de passage au Trabendo à Paris pour une date unique en France le 24 avril 2026.